Kar Lagerfeld "aime Macron à titre personnel", "déteste Angela Merkel" et trouve les zadistes "un peu sales"

Sur un autre sujet, un peu plus loin dans l'interview du Point, l'empereur de la mode a également déclaré être de la campagne"… mais trouver les zadistes "un peu sales".

Et d'enfoncer le clou "Si ça continue, j'abandonne la nationalité allemande. Je ne veux plus faire partie de ce club de néonazis", a ajouté le créateur de mode. Il avait pourtant affirmé au Figaro, il ya quelques mois, être "schleu à fond, un schleu de Weimar au goût du joure. En novembre, il avait suscité la polémique en qualifiant les migrants d'"ennemis" des juifs.

Dans les colonnes du magazine Le Point, Karl Lagerfeld est revenu sur sa vie, son enfance, Hambourg, la mode…et la politique. Le sémillant couturier de Chanel a notamment souligné "aimer Macron à titre personnel, et Brigitte" . Il se montre en revanche beaucoup, beaucoup moins tendre envers Angela Merkel. "Avait-elle besoin de dire qu'il fallait accueillir un million de migrants quand la France, qui se présente comme le pays des droits de l'homme, s'est engagée à en accueillir 30 000 ? Il faut se souvenir du passé qu'on a, en Allemagne. Je déteste Mme Merkel pour l'avoir oublié. Elle a voulu se donner une bonne image, c'est son côté fille de pasteur qui ne supporte pas le mal que l'Allemagne a fait aux autres après 1933".

