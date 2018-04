Kanye West serait convaincu d’être "Dieu" et deviendrait "incontrôlable"

On savait que Kanye West était un rappeur au caractère… insolite. Une sorte de Caliméro talentueux aux tendances mégalomanes. Mais selon les dernières infos, les problèmes seraient bien, bien au-delà de tout ça. D'après des indiscrétions du magazine People et relayées par 20 minutes, le mari de Kim Kardashian aurait un comportement de plus en plus étrange, tout en étant persuadé d'être une divinité.

"Il est très excité, bruyant, il dort très peu et il envoie plein de sms à n'importe quelle heure" explique une source. "Kim essaie de le contrôler et de contrôler la situation, mais il ne peut pas être contrôlé.

Elle fait de son mieux pour le soutenir sur les réseaux sociaux, mais ça ne marche pas. Il croit réellement qu'il est Dieu, un génie qui peut faire tout ce qu'il veut".

Conséquences : de violentes disputes auraient éclaté entre lui et Kris Jenner, sa belle-mère, qui craint pour la sécurité de ses petits-enfants…et pour la marque Kim Kardashian. Côté musique, la star du hip hop US a annoncé la sortie de deux albums en juin, à une semaine d'intervalle.