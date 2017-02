Justin Bieber réapparaît enfin sur Instagram

Après 6 mois d'une absence sur les réseaux sociaux pesante pour ses fans, Justin Bieber a de nouveau utilisé son compte Instagram vendredi 3 février en postant une vidéo dans laquelle il assure la promotion de l'opérateur T-Mobile.

Le chanteur canadien a publié une vidéo dans laquelle il fait la promotion de T-Mobile, un opérateur mondial de téléphonie mobile, en prévision du Super Bowl. Justin Bieber, présenté comme un "expert de la fête", danse en costume, en énumérant les avantages de T-Mobile.

Le jeune chanteur n'avait plus rien publié sur son compte Instagram depuis août 2016, an raison d'une dispute -via cette plateforme- avec son ex-petite amie, Selena Gomez.

Son compte avait été réactivé quelques semaines plus tard, mais le chanteur avait affirmé sur Twitter qu'il n'était "toujours pas sur Instagram" et qu'il s'agissait d'"un accident".