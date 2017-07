Justin Bieber met un terme à sa tournée "pour se consacrer au Christ"

Soyez prévenus, un raz-de-marée d’émotions contradictoires va vous assaillir à la lecture de cet article. Justin Bieber, l’idole des adolescentes, a annulé la fin sa tournée mondiale, baptisé Purpose. Le minet canadien de 23 ans devait encore donner encore quinze concerts en Amérique du Nord et en Asie. "En raison d'un imprévu, Justin Bieber va annuler les derniers concerts de sa tournée Purpose", a souligné son manager dans un communiqué. "Justin adore ses fans et déteste les décevoir", a-t-il ajouté, précisant que l'intégralité des billets serait remboursée.

Mais pourquoi, pourquoi donc ?

Quel est ce terrible imprévu ? Officiellement, la star canadienne serait "épuisée" par l’enchaînement des spectacles. Il faut admettre que "Justin" a sacrément cravaché : en un an et demi, il a effectué plus de 150 dates à travers le monde. D'autres avancent le refus des autorités chinoises d’accueillir la pop star sur leur sol - "pour causes de problèmes de comportements"- , un refus qui aurait précipité la fin de la tournée mondiale du chanteur.

Mais selon plusieurs sources américaines bien informées, cette décision serait en réalité liée... à la religion. "Tout me porte à croire que la vraie raison pour laquelle il arrête sa tournée est son envie de se reconnecter à sa foi" a déclaré Richard Wilkins, présentateur de la chaîne Channel Nine. Le site TMZ prétend lui qu'il va "se consacrer au Christ". Le jeune chanteur canadien n'a jamais fait mystère de sa foi: il a une croix tatouée sur le torse, la vierge Marie sur le bras, et même Jésus sur le mollet. Il aborde d’ailleurs régulièrement son attachement à Dieu lors de ses interviews.