Junk food, cordons bleus et fromages... comment Brigitte Macron surveille l'alimentation de son mari

Intéressé par l'appétit présidentiel ? Paris Match a passé une semaine dans l’intimité du couple Macron, et publié un long reportage sur cette incursion, notamment culinaire. Un voyage au cœur du pouvoir où l’on apprend que la Première dame tient une "place importante" et surveille d’assez près le régime alimentaire du chef de l’Etat. "Brigitte Macron a fait passer une consigne au chef de l'Elysée, Guillaume Gomez: 'Dix fruits et légumes par jour et pas de 'junk food'", rapporte Paris Match qui précise que le chef d'État doit "tenir" tout entretenant "sa forme physique".

L'hebdomadaire précise tout de même que "fromages et vins sont autorisés et appréciés".

Et si vous tenez vraiment à tout savoir, le cuisinier de l’Elysée concocte régulièrement des mini cordons bleus car Emma­nuel Macron "adore ça".

Par ailleurs, le chef de l’Etat pratique aussi une activité sportive régulière. "Il court deux ou trois fois par semaine et, en fonc­tion de ses contraintes, il fait soit du tennis, soit des séances de boxe" est-il rapporté. "Dans le jardin du Touquet, lorsqu'il faisait encore beau, ou dans la salle de sport du Palais, il s'entraîne avec un des gardes du corps de son épouse". Voilà, voilà….