Les jumeaux de Beyoncé et Jay Z aperçus pour la première fois

La chanteuse Beyoncé, en couple avec le rappeur Jay-Z depuis 2002, a accouché mi-juin de jumeaux, ce qui avait ravis leurs fans et la presse people. Depuis, elle n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent... jusqu'à ce weekend. Cinq mois après avoir donné nais­sance à Sir et Rumi, les noms des jumeaux, Beyoncé a été aperçue ce samedi sur la terrasse de sa propriété à Miami pour la première fois avec ses deux nourrissons.

La chan­teuse portait son fils Sir dans les bras tandis que sa mère Tina Knowles et Gloria Carter, la mère de Jay-Z, ont été vues avec Rumi dans les bras, pour le grand bonheur des paparrazis.

Le couple avait déjà une fille, Blue Ivy, âgée de 5 ans.

Celle-ci semble prendre son rôle de soeur très au sérieux. "Blue Ivy est une super sœur. Elle n’a que cinq ans mais ça l’a fait gran­­dir et l’a rendue plus mature. Elle est beaucoup plus calme. Elle a compris qu’il fallait qu’elle partage son royaume", ont confié les grands parents de Blue Ivy, Tina Knowles et Richard Lawson à Enter­tai­ne­ment tonight.

The Carter-Knowles twins make the unofficial debut in celebville. Paparazzi took snaps of Rumi and Sir Carter in Miami on vacay with their parents Beyonce & Jay-Z pic.twitter.com/xBRsnPmzEB

— Phil Mphela (@PhilMphela) November 12, 2017