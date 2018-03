Julien Lepers réclame 3,4 millions d'euros aux prud'hommes

Pour son avocat, il a été licencié "à la cow-boy". Evincé fin 2015 après 28 ans de services à "Questions pour un champion", Julien Lepers a réclamé 3,4 millions d'euros à la société FremantleMedia, qui l'employait, pour licenciement "sans cause réelle et sérieuse" mais aussi "pour préjudice d'image et discrimination. Les deux parties se sont retrouvées devant le conseil des prud'hommes à Paris ce jeudi. Et les versions ne sont évidemment pas les mêmes.

Pour l’avocat de celui qui fut le visage emblématique de l’émission pendant presque trois décennies, son client a été discriminé au niveau de son âge, de son sexe et sa couleur de peau..

De son côté, le conseil de l’entreprise Fremantle a détaillé la chute d'audience et a cité un rapport sur l'émission selon lequel "le présentateur était jugé trop rapide, stressant, ringard, lourd".

Quant à Julien Lepers, il regrette de n’avoir pas pu saluer ses fans avant son départ. "C'est un licenciement abusif en plein mois de février où l'on a attendu le lendemain de l'enregistrement de 42 émissions pour me dire que c'était fini. Je n'ai même pas pu dire au revoir aux 2,2 millions de téléspectateurs qui me regardaient" a-t-il lancé.