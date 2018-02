Julien Courbet voudrait proposer "Ça peut vous arriver" à la TV, quitte à ne pas être payé

"Sans aucun doute", l'émission diffusée sur TF1 de septembre 1994 à décembre 2009, pourrait-elle faire son retour ? Pour l'instant, rien n'est prévu, mais Julien Courbet ne serait pas contre une nouvelle déclinaison de son format, dans lequel grâce à une équipe de médiateurs, d'avocats et de journalistes, il venait en aide aux téléspectateurs confrontés à des soucis juridiques importants (administratifs, erreurs médicales, escroqueries, immobiliers, problèmes de gardes d'enfants, voisinage…).

Invité d'Eric Dussart dans "On refait la télé", l'émission médias de RTL, il assure que ce format a encore sa place aujourd'hui à la télévision. Animateur de "Ca peut vous arriver" sur RTL depuis 2001, dans lequel il vient aussi en aide aux consommateurs, il déclare : "Si une chaîne me dit : 'Tu es en direct, pendant une heure, en plein après-midi et tu fais l'émission, je signe le lendemain !". Convaincu que l'émission ferait "un malheur" et "ne peut que marcher", il assure même qu'il est prêt "à ne pas être payé" si l'audience ne suit pas.

Le message est lancé...