Julia Roberts élue "plus belle femme du monde"

Le temps n'a décidemment pas d'impact sur sa beauté : le magazine américain "People" a dévoilé ce mercredi le nom de la "plus belle femme du monde", et il s'agit une fois encore de Julia Roberts, qui avait déjà remporté ce trophée en 1991 (à la sortie de Pretty Woman), en 2000, 2005 et 2010. Cette cinquième victoire est un record ! Du côté des hommes, seul George Clooney a obtenu deux fois "seulement" cette distinction. "Je le mentionnerai dans ma carte de Noel aux Clooney cette année", s'est-elle amusée.

"J’en suis très flat­tée", a-t-elle déclaré au maga­zine américain.

"Je pense que je suis actuellement au sommet [de ma beauté]", a ajouté l'actrice de 49 ans.

La belle Américaine au sourire ravageur profite de cette couverture pour livrer quelques nouvelles de sa vie privée. Elle est en couple avec le cinéaste Danny Moder depuis 2001 et a 3 enfants : les jumeaux Hazel et Phinnaeus, 12 ans et le petit Henry, 9 ans. Tout ce qu’elle espère pour les 25 prochaines années, c’est de "voir (ses) enfants gran­dir, qu’ils réalisent leurs rêves, qu’ils trouvent leur voie, fondent une famil­le…"