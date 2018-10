Succès fou pour les "Journées particulières" de LVMH avec 180.000 visiteurs

La "french touch" et l'excellence à la française continuent de fasciner à travers la planète.

Le groupe LVMH organisait une nouvelle opération de séduction ce week-end. Lors de la quatrième édition des "Journées particulières ", 77 de ses sites dans 14 pays étaient ouverts au public. Sur les 70 maisons du groupe de Bernard Arnault, 56 ont participé à l'événement.

180 000 personnes se sont rendus sur ces sites exceptionnels les 12, 13 et 14 octobre. Ce chiffre correspond à un record. La précédente édition avait réuni 150 000 personnes.

Antoine Arnault est à l'initiative de ce projet.

En France, l'atelier de maroquinerie Louis Vuitton de Ducey dans la Manche, le domaine du Château Cheval Blanc à Saint-Emilion, les ateliers de haute-couture de Dior à Paris, les caves de champagne Krug à Reims ou encore les chais Hennessy à Cognac étaient accessibles au public.

LVMH a également ouvert les portes de sa manufacture horlogère Hublot en Suisse, d'un atelier de chaussures Louis Vuitton en Italie ou encore de la distillerie de vodka polonaise Belvedere. Des vignobles pouvaient également être visités en Nouvelle-Zélande ou en Argentine.

180 000 sourires pour la quatrième édition des Journées Particulières !

