Joseph Macé-Scaron plume de Fillon : mise au point de "Marianne" sur son indépendance éditoriale

Le Canard Enchaîné révèle dans son édition de ce mercredi que le journaliste Joseph Macé-Scaron a été embauché "discrètement" pour participer à l'écriture des discours de François Fillon. Une information confirmée à l'AFP par une source au sein des Républicains, qui a précisé que le journaliste de Marianne est "la nouvelle plume de Fillon depuis plusieurs semaines".

"Ni salarié, ni embauché, ni rémunéré par une autre personne que mon employeur. Pour le reste, j'emmerde mes inquisiteurs. Cordialement", a tweeté le journaliste.

Dans l'après-midi, Renaud Dély, directeur de la rédaction de Marianne, a tenu à faire une mise au point.

"Cet engagement purement individuel, dont il n’avait pas informé la direction de Marianne, ne saurait rejaillir d’une façon ou d’une autre sur la collectivité de notre journal et sur sa réputation d’indépendance", écrit-il. "Ancien directeur de la rédaction de Marianne, Joseph Macé–Scaron n’y exerce plus aucune responsabilité exécutive depuis le mois de mai 2016. Depuis un an, il n’a plus aucune influence sur la ligne éditoriale du journal", poursuit Renaud Dély.

Il précise que "Joseph Macé-Scaron a informé il y a un mois le directeur de la publication de sa volonté de quitter l’entreprise".

Il ajoute que "depuis le début de la campagne présidentielle, Marianne a traité de façon libre et indépendante chacun des candidats en lice". Le journal n'a notamment "pas ménagé ses efforts pour enquêter sur les affaires et les mensonges de François Fillon. Les nombreux articles et les multiples couvertures que nous avons consacrés au naufrage éthique du candidat de la droite sont là pour témoigner que nous n’avons manifesté aucune indulgence à son endroit".

"Les journalistes de Marianne ont fait preuve du même professionnalisme et de la même intransigeance pour évoquer les autres candidats", assure le directeur de la rédaction.