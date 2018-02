Johnny Hallyday: Laura Smet et David Hallyday lancent une seconde action en justice

Préparez-vous, car le feuilleton autour de la succession de Johnny Hallyday n'est pas près de s'arrêter. Nouveau développement ce samedi : ses enfants déshérités, Laura Smet et David Hallyday, ont lancé une nouvelle procédure en justice.

Leurs avocats ont indiqué ce samedi qu'après essuyé un refus de Laeticia Hallyday, Laura Smet a décidé de saisir la justice pour "prendre connaissance du projet d'album posthume afin de pouvoir exercer ses prérogatives d'héritier, pour pouvoir confirmer le respect de l'intégrité artistique de l'entier contenu de cet album dont la presse a annoncé qu'il aurait été récemment terminé".

Les deux enfants du rockeur ont saisi en référé a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nanterre "afin de se voir autorisée à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48h le projet d'album". En outre, ils ont demandé le gel des biens immobiliers du chanteur (plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélémy et Marnes-la-Coquette) et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur.

L'audience est fixée au jeudi 15 mars.

Laura Smet et David Hallyday, en début de semaine, avaient lancé une première action en justice pour contester le testament américain de leur père au seul profit de Laeticia.