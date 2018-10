800 000 exemplaires de l'album posthume de Johnny Hallyday seront mis en vente le vendredi 19 octobre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Reste à savoir si l'album comportera de nombreux tubes et s'il ne décevra pas les fans de l'artiste. Les ventes des 800 000 exemplaires dans le commerce vont être accompagnées par des chiffres exceptionnels grâce aux écoutes et aux achats au format dématéralisé ou en streaming.

Plus que quelques jours à patienter donc pour les fans du chanteur. Certains d'entre eux se réunissent toujours lors des messes spéciales célébrées par le père Horaist en hommage au chanteur, tous les 9 du mois, à la paroisse de la Madeleine à Paris.

Une soixantaine de journalistes et une trentaine de fans du "taulier" ont déjà pu écouter en exclusivité ce lundi 15 octobre chez Warner cet ultime opus de l'artiste, dévoilé à titre posthume.

A l'heure du digital, des sites de streaming, du géant Youtube et des ventes dématérialisées de musique sur les plateformes en ligne comme Amazon ou la Fnac, 800 000 exemplaires vont être distribués dans le circuit des disquaires traditionnels et des espaces culturels présents dans les supermarchés à travers l'Hexagone.

Le disque posthume de l'artiste, "Mon pays c'est l'amour", sort en effet ce vendredi 19 octobre. L'attente fut longue pour les fans de la première heure à la suite de la bataille judiciaire entre le clan de Laeticia et celui de Sylvie Vartan, David et Laura.

