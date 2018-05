Johnny Depp traîné en justice par ses ex-gardes du corps

Après son divorce avec Amber Heard, qui l'a accusé de violences, et son procès avec ses anciens managers, Johnny Depp risque de se retrouver à nouveau au tribunal à cause de ses gardes du corps, Eugene Arreola et Miguel Sanchez. Les deux hommes, qui travaillent pour l'acteur depuis 2016, ont porté plainte contre la star pour salaires non versés et des conditions de travail jugées "toxiques et dangereuses", révèle TMZ.

Ils affirment avoir été obligés de conduire des véhicules où se trouvaient de l'alcool et de la drogue, surveiller l'entourage instable de leur patron, camoufler son état (selon eux, ils ont dû "alerter l'acteur qu'il avait des substances illégales visibles sur son visage et sur lui, tout en tentant d'empêcher que d'autres personnes ne le remarquent") et faire du baby-sitting avec ses deux enfants, Lily-Rose et Jack, en répondant à leurs désirs. Ils assurent donc que leur travail dépassait largement le cadre de la sécurité rapprochée.

Épuisés par ces conditions de travail, ils ont donc jeté l'éponge. Aujourd'hui, ils réclament le paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires, de pauses déjeuner et de jours de repos non réglés.