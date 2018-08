Johnny Depp accuse son ex-femme Amber Heard d'avoir déféqué dans leur lit après une violente dispute

Johnny Depp vient de dévoiler un secret un peu honteux sur son ex-femme. Un incident peu commun est survenu lors de l'anniversaire d'Amber Heard en avril 2016. L'"incident" aurait eu lieu dans la résidence du couple, à Los Angeles.

Pour se venger du retard de son compagnon lors des célébrations de son trentième anniversaire, la jeune femme aurait déféqué dans le lit du couple pour se venger, selon des informations du Mirror ! Cette scène surréaliste serait intervenue à la suite d'une dispute entre le couple glamour. Johnny Depp et Amber Heard ont connu quelques mois plus tard une sépration violente et un divorce houleux. Johnny Depp a même été accusé par Amber Heard de violences conjugales.

La femme de ménage aurait retrouvé de la matière fécale dans les draps après que Johnny Depp ait quitté soudainement la résidence à la suite d'une violente dispute.

L'actrice Amber Heard a pourtant affirmé depuis que les excréments en question sont en réalité ceux du chien de l'acteur, Boo, qui aurait de "sérieux problèmes intestinaux".