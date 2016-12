Joël Robuchon va ouvrir cinq nouveaux restaurants à travers le monde

Le célèbre chef français Joël Robuchon, qui compte 31 étoiles au Guide Michelin, ouvrira en 2017 et 2018 cinq nouveaux restaurants, aux États-Unis, à Macao et à Genève, a-t-on appris dans un communiqué publié jeudi 29 décembre.

À 71 ans, Joël Robuchon ouvrira ses nouveaux restaurants à New York, Miami, Genève et Macao, grâce à des investisseurs pour la plupart américains, dont notamment "les groupes Invest Hospitality, qui comprend des investisseurs publics et privés, et Crest Mi", explique le communiqué.

L'ouverture à New York d'un Atelier Joël Robuchon à Meat Packing est prévue pour le mois d'avril 2017, ainsi que celle d'un autre Atelier à Miami, au Design District, en octobre 2017.

Un restaurant Joël Robuchon ouvrira également ses portes à New York (angle 53ème rue et Lexington) au début de l'année 2018, avant l'inauguration d'un Atelier à Genève, à l'Hôtel Woodrow, quai Wilson face au Lac, et à Macao un Restaurant Tradition à l'Hôtel Karl Lagerfeld.

Joël Robuchon prévoit enfin d'ouvrir en 2019 un Institut international Joël Robuchon, une école de cuisine haut de gamme, associée à la prestigieuse Ecole hôtelière de Lausanne, en Suisse. Cette école sera située à Montmorillon (Vienne), dans le site à l'abandon de la Maison-Dieu, un ancien monastère-hôpital du XIe siècle.

