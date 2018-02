JO – "Sport de merde" : Martin Fourcade laisse éclater sa colère

En tête du 20 km individuel, il pouvait remporter une médaille d’or, mais le biathlète français a manqué deux cibles, après un sans-faute lors des trois premiers tirs. Un raté qui l’a mené à la cinquième place. « Je donne un titre olympique et je m’en veux. Je ne suis pas déçu, je suis en colère. Je ne finis pas le travail et c’est rageant. Je me bats pendant toute la course, sauf quatre secondes sur le dernier tir », a pesté Martin Fourcade sur Twitter. Et d’ajouter pour résumer le fond de sa pensée : « Sport de merde… Mais c’est pour ça qu’on l’aime tant ».

Le porte-drapeau tricolore a passé les deux derniers jours sous antibiotiques après une infection des voies respiratoires.