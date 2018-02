JO : les pom-pom girls nord-coréennes ne passent (franchement) pas inaperçues

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La RDC évoque de violents combats suite à une incursion de l'armée rwandaise dans l'est du pays

19:44 | FOOTBALL Avec Kimpembe, Lo Celso et Yuri... Les compos de Real-PSG

Nouvelle salve de plaintes visant Lactalis et la grande distribution

En savoir plus

Cette "armée des beautés" - leur surnom en Corée du Nord fait sensation depuis le début des Jeux olympiques. Chacune des 229 cheerleaders, envoyés par le régime nord-coréen à Pyeongchang – a été choisie selon des critères rigoureux : faire plus d'1,63 m, venir d'une "bonne famille" (comprenez, d'une famille de cadres du régime) et avoir adhéré au Parti des travailleurs.

De l'ambiance dans les gradins. Le mercredi 14 février, pendant un match qui opposait l'équipe féminine de la Corée du Nord à la Suisse (9-0 pour les Suissesses, au passage), les pom-pom girls nord-coréennes ont effectué une chorégraphie millimétrée, voire mécanique. Vêtues d’anoraks et de pantalons rouges identiques, elles ont chanté et dansé à l'unisson. Un spectacle qualifié "d'un peu effrayant" par le Huffington Post (la vidéo est disponible sur leur site).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres