Le jeu de rencontres de "boyfriends" virtuels qui fait dépenser des millions aux Chinoises

C'est le carton du moment en Chine. "Love and producer" ("Amour et productrice" en bon français) est un jeu chinois disponible sur smartphone, qui a déjà été téléchargé plus de 10 millions de fois depuis son lancement en décembre. Le principe est relativement simple : la joueuse doit sauver de la faillite la société de production télévisuelle qu'elle a héritée de son père, et mener une vie privée palpitante avec ses nombreux prétendants. Le profil très étudié des quatre soupirants plait particulièrement aux Chinoises : Li Zeyan, un jeune PDG, à la fois "dur et tendre" (qui serait le préféré des joueuses), Bai Qi, un policier protecteur, Xu Mo, un scientifique génial ou encore Zhou Qiluo, une icône de la pop.

Le marché des jeux portables est un business juteux dans un pays qui compte des centaines de millions de possesseurs de smartphones. Le jeu, développé par Pape Games, une entreprise basée à Suzhou, non loin de Shanghai, tire principalement ses revenus des cartes que peuvent acheter les joueuses. Ces cartes permettent d'assurer le succès de la vie professionnelle de votre avatar… mais aussi des rendez-vous galants. Et c'est peu de dire que cela marche : 32 millions de dollars ont été dépensés par les clients en janvier.

D'après Turian Tan, un analyste expert en ce domaine, "les femmes joueuses sont de plus en plus actives sur le marché du jeu téléphonique, car ce dernier est plus relaxant et propose plus de contenu féminin". Et selon Quartz, le succès de "Amour et productrice" démontre que les femmes deviennent une force montante de l'industrie du jeu en Chine.