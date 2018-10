Jeff Bezos pense que le système solaire peut supporter une population d'un billion d'humains

C'est un rêve sur le long terme : "je ne serai pas en vie pour voir cette mission accomplie", a reconnu Jeff Bezos. Lors d'une conférence organisée par Wired, le patron d'Amazon a déclaré que l'enjeu était la colonisation du système solaire, étant donné que la "Terre est limitée". Selon lui, viendra un jour où l'humanité habitera l'ensemble du système solaire et représentera un billion, soit mille milliars d'individus.

Pour éviter une surpopulation, Jeff Bezos souhaite investir un peu plus d'un milliard dans le développement de son entreprise, Blue Origin. Il a affirmé par ailleurs compter sur la collaboration avec le Département de la Défense américain, qui vient de lui offrir 500 millions d'euros pour qu'il développe un nouveau type de fusée, moins cher et plus sûr.

Bezos réagissait à une certaine hostilité de la Silicon Valley envers les contrats que propose l'Etat depuis quelques temps.

De nombreuses entreprises refusent de collaborer avec l'administration Trump.