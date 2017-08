Jean-Pierre Raffarin devient chroniqueur pour France 2

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Express rappelle que ce n'est pas le seul responsable politique à tenter sa chance dans les médias cette année. En effet, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Henri Guaino va tenir un éditorial quotidien dans la matinale de Sud Radio, tandis que Julien Dray interviendra chaque semaine dans une émission politique de LCI et Raquel Garrido de la France Insoumise sera présente dans l'émission de Thierry Ardisson sur C8.

Selon un communiqué de la chaîne, l'ancien Premier ministre interviendra dans "une première partie d'émission composée d’un feuilleton des Français, de reportages, de mini-fictions, de "Verbatims" qui décrypteront les coulisses des événements du moment". L'intéressé a également confirmé l'information sur Twitter. "J'ai accepté de contribuer à l'émission de Laurent Delahousse. Ce sera une participation régulière, espacée et circonstanciée, un dimanche sur deux ou trois". Parmi les autres chroniqueurs de l'émission, on retrouvera Christophe Ono-dit-Biot, Caroline Fourest, Karine Thuil, ou encore Alain Duhamel.

Du Palais du Luxembourg à France Télévisions. En juin, Jean-Pierre Raffarin avait annoncé qu'il se retirerait de la vie politique en octobre, n'allant pas au terme de son mandat au Sénat. Et il vient de trouver sa reconversion. À 69 ans, le futur ex-sénateur de la Vienne va entamer une carrière à la télévision dans l'émission "19 heures le dimanche" de Laurent Delahousse, qui débutera le 10 septembre prochain.

