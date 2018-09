Jean-Pierre Pernaut contraint de quitter la présentation du JT de 13H de TF1 après une opération pour un cancer de la prostate

Les téléspectateurs de TF1 sont attristés en ce mardi 25 septembre. Jean-Pierre Pernaut a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était remplacé temporairement en raison d'une intervention chirurgicale liée à un cancer.

"Je dois m'absenter quelque temps de la présentation du JT de 13 heures. J'ai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien".

Le présentateur historique du journal télévisé de TF1 est en effet remplacé depuis lundi par Jacques Legros, son habituel joker.

Cette information a été également annoncée par l'épouse de Jean-Pierre Pernaut, Natahlie Marquay, sur son compte Instagram.

Son épouse avait lutté contre une leucémie par le passé :

"Il m'a toujours soutenue dans mon combat pour ne pas considérer le mot +cancer+ comme un tabou et souhaite montrer l'exemple en étant honnête sur sa situation. A mon tour de le soutenir dans ce combat, ensemble nous sommes plus forts. Son leitmotiv ? Retrouver au plus vite le plateau du JT de TF1".

Jean-Pierre Pernaut a fêté ses 30 ans d'antenne aux commandes du journal de 13 heures de TF1 en février dernier. Le journaliste a également réussi cette année à interviewer le président de la République Emmanuel Macron dans le cadre original d'une école du village de Berd'huis dans l'Orne.

