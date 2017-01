Jean-Pierre Elkabbach va quitter l'antenne d'Europe 1

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Et si le Titanic n’avait pas coulé uniquement à cause d’un iceberg?

Découvrez les deux prénoms les plus attribués dans le Var en 2015

En savoir plus

D'après PureMédias, Richard Lenormand, patron d'Europe 1, a réagi à cette annonce en déclarant que sa possible arrivée sur i>Télé était "incompatible" avec sa présence sur à l'antenne d'Europe 1.

À 79 ans, Jean-Pierre Elkabbach devrait rejoindre le groupe Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, et selon Le Point, il pourrait intégrer la rédaction d'i>Télé pour y tenir un rôle exécutif, comme celui de directeur de la rédaction.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres