Mort du comédien Jean Piat à l'âge de 93 ans

Le monde du théâtre déplore la perte d’un immense artiste. Le comédien Jean Piat est mort ce mardi 18 septembre à Paris à l'âge de 93 ans. Cette information a été dévoilée par sa famille. Connu du grand public pour son rôle dans le feuilleton télévisé Les Rois maudits dans les années 1970, Jean Piat avait été sociétaire de la Comédie-Française.

Jean Piat est né le 23 septembre 1924, à Lannoy, dans le Nord. Au lycée Janson-de-Sailly à Paris, il s’est lié d'amitié avec Alain Decaux à l’époque du lycée. Il lui propose de le rejoindre pour jouer Knock à la salle des fêtes du lycée à 17 ans.

Jean Piat a été admis au Conservatoire d'art dramatique en octobre 1944 dans la classe de Béatrix Dussane, sa "seconde mère". En 1947, il entre à la Comédie-Française.

Il y resta pendant vingt-cinq ans et sera nommé sociétaire en 1953. Sa rencontre avec Françoise Dorin sera providentielle à la suite de son départ de la Comédie-Française. En 2005, il triomphait encore avec Amadeus, au Théâtre de Paris aux côtés de Lorànt Deutsch.

Jean Piat aura tourné peu de rôles pour le cinéma à l'exception de La Rivale de Sergio Gobbi. L’acteur regrettait notamment de ne pas avoir obtenu un "grand rôle au cinéma".

Il avait néanmoins prêté sa voix à des méchants dans les versions françaises des oeuvres de Disney (Scar dans Le Roi Lion, ou bien encore Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame). Jean Piat a également prêté sa voix au personnage de Gandalf dans les versions françaises des adaptations cinématographiques du Seigneur des anneaux.

Son livre, Les Plumes des paons (Éditions Plon, 1989) a reçu le prix Broquette-Gonin décerné par l'Académie française. Son ouvrage, Je vous aime bien, Monsieur Guitry!, a été couronné par le prix Saint-Simon.

Les amoureux du théâtre garderont un souvenir précieux des représentations et des performances exceptionnelles de Jean Piat sur les planches. Le comédien est mort huit mois après sa compagne, Françoise Dorin, décédée en janvier dernier.

