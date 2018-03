Jean-Marie Bigard met un terme à sa carrière

Bientôt la quille pour Jean-Marie Bigard. Après 30 ans de carrière, l'humoriste a en effet décidé d’ar­rê­ter de se produire sur scène. Dans un communiqué publié sur son site Internet, il a annoncé que sa prochaine tournée serait la dernière. "Ce sera mon dernier spectacle. Et il est temps que ça se termine, j'ai 63 ans".

Que les fans les plus enamourés se rassurent, l'artiste, inénarrable auteur de Pièces détachées ou Bigard met le paquet, ne partira pas avant un dernier baroud d'honneur. "Je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de ma carrière, mes bides, mais aussi le Stade de France, la classe...

Vous avez été 4 millions de copains à venir me voir en spectacle et huit millions à avoir acheté mes DVDs. A moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous rencontrer où que vous soyez ! Avec mes meilleurs sketches ! Enfin, non, vos meilleurs sketches".

Les spectateurs voteront et choisiront donc les sketchs joués le soir même. Cette tournée devrait débuter en septembre prochain. Et Jean-Marie Bigard pourrait, lui, continuer de jouer au théâtre.