Jean-Jacques Goldman redevient la "personnalité préférée des Français" (selon le JDD)

Il a récupéré son trône : un an après avoir été détrôné par l'acteur Omar Sy au sommet du "top 50 des personnalités préférées des Français", organisé par l'Ifop pour le JDD, le chanteur Jean-Jacques Goldman, en reprend la tête. Omar Sy redescend donc à la deuxième place du podium, complété par le judoka Teddy Riner.

Dany Boon est 4e, devant la première femme du classement : l'actrice Sophie Marceau. Suivent l'acteur Jean Reno (6ème), le médecin et animateur de télévision Michel Cymes (7ème), l'humoriste Gad Elmaleh (8ème), le chanteur Florent Pagny (9ème) et l'humoriste Florence Foresti (10ème).

Côté bouleversements de ce classement, en général très sage : la disparition de Simone Veil, décédée cette année et qui figurait dans le trio de tête depuis 2015, et l'entrée de l'astronaute Thomas Pesquet, directement à la 33e place. Celui qui est réellement allé dans les cieux depasse le Français surnommé Jupiter : Emmanuel Macron est 34ème, première personnalité politique en activité devant Marine Le Pen (46ème) et Nicolas Hulot (47ème).

Rappelons que ce sondage ne consiste pas à demander aux Français qui est leur personnalité préférée, mais de dire, parmi une liste de 50 personnes choisies par le JDD, lesquelles elles apprécient. ""Il ne s'agit pas seulement d'être à la mode, précise Frédéric Dabi. La question posée aux sondés est : 'Aimez-vous' chaque personnalité et 'compte-t-elle pour vous'? Cela permet de mobiliser au-delà de la popularité ; la réussite dépend d'un cocktail entre visibilité, admiration, influence…"