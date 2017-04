Des Japonais veulent creuser la Terre jusqu'à son manteau

A défaut de maitriser l'espace, le Japon s'intéresse de près à notre sous-sol. Et les Japonais veulent creuser profondément. Très profondément. En fait, ils souhaitent percer la croute terrestre jusqu'au manteau terrestre, soit un peu plus de 10 km sous terre. L'exploit serait incroyable, d'autant plus que les Russes se sont cassés les dents pendant plus de 20 ans sur cette démarche, sans jamais y arriver.

Le Japon change de technique puisque la foreuse ira creuser sous l'océan et gagnera ainsi au moins 4000 mètres de distance.

Mais forcément, la température, la pression et la maniabilité de l'engin seront très différentes. Pas de quoi effrayer les chercheurs qui se lanceront en 2030, le temps d'être tout à fait opérationnels. L'intérêt de l'expérience est de mieux comprendre les déplacements de plaques tectoniques et les séismes qui touchent notamment le Japon.