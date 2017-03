Japon : les personnes âgées peuvent échanger leur permis de conduire contre des obsèques au rabais

S'ils consentent à laisser leur permis de conduire au poste de police le plus proche, les japonais âgés de plus de 75 ans peuvent désormais obtenir une réduction sur le coût de leurs futurs obsèques. L'idée a été récemment développée par une entreprise de pompes funèbres, Heiankaku Co., afin de convaincre les seniors de ne plus utiliser leurs véhicule.

Les proches des futurs bénéficiaires pourront ainsi obtenir une réduction de 15% sur le prix des funérailles s'ils fournissent la preuve que celui-ci a abandonné toute idée de conduire.

La police délivre un certificat aux personnes concernées, qui devra être remis à l'un des 89 établissements que compte l'entreprise dans la préfecture d'Aichi.