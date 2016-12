Japon : un aéroport propose du papier toilette pour… smartphones

L'aéroport international de Narita, dans la préfecture de Chiba, fait tout pour le confort des ses usagers. Ainsi, il a installé dans sept toilettes 86 distributeurs de papier hygiénique pour nettoyer… les écrans des smartphones, rapporte le quotidien japonais Mainichi Shimbun.

Ce produit atypique a été livré par un des géants des télécommunications. Il permettrait aux voyageurs, notamment étrangers, de trouver et se connecter rapidement au wi-fi, l'une des préoccupations des visiteurs, d'après le rapport de l'Agence nationale du tourisme du Japon.

Outre, ce papier "magique" comprendrait des informations pratiques des arrivées et départs des avions.

Les toilettes japonaises sont célèbres car les plus sophistiquées au monde. Leurs cabines sont équipées de sièges chauffants et d'appareils musicaux qui neutralisent tous les autres bruits. Plus de 76 % des familles japonaises utilisent ces toilettes dernier cri.

