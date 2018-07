Jamel Debbouze annonce qu'on lui a proposé d'être secrétaire d'Etat

Jamel Debbouze au gouvernement ? Quelqu'un y a pensé ! Dans un portrait-interview au Journal du dimanche, l'humoriste confie avoir décliné "récemment" un poste de secrétaire d’État. Agé de 43 ans, celui qui se dit "devenu un homme d'affaires par la force des choses" ne donne pas plus de précisions. Etait-ce une offre du Premier ministre actuel ? La proposition date-t-elle du quinquennat de François Hollande ? "Si je vous en dis plus, on ne retiendra que ça", élude-t-il, avant de signaler qu'il "fait le boulot des ministères de la Culture, de la Jeunesse et du Travail" avec son Jamel Comedy Club.

Ce n'est pas la première fois que Jamel Debbouze raconte cette anecdote. Invité de l'émission "Team Duga" sur RMC en octobre dernier, il l'avait déjà dit : "On m'a proposé d'être secrétaire d'Etat, secrétaire d'Etat à la... comment ça s'appelle... Un jour, on m'a proposé un gros poste comme celui-là." Il avait alors expliqué les raisons de son refus : "Parce que ce n'est évidemment pas mon métier. Parce que je m'y ennuierai à mourir, parce que c'est là où je serai le moins efficace, le plus figé et le plus critiqué".