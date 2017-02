Jack Nicholson va faire son grand retour au cinéma

On ne l'avait pas revu au cinéma depuis "Comment savoir" de James L. Brooks et "I'm Still Here de Casey Affleck", tous deux sortis en France en 2011. Mais Jack Nicholson devrait sortir de sa retraite, selon des informations de Variety. D'après le magazine américain, le mythique acteur américain, récompensé par trois oscars 'Vol au-dessus d'un nid de coucou", "Tendres Passions" et "Pour le pire et pour le meilleur") serait à l'affiche du remake américain de "Toni Erdmann", une comédie allemande qui avait ravi le festival de Cannes l'an passé. Le film, réalisé par Maren Ade, raconte les l'histoire d'un père excentrique qui vient bouleverser le quotidien de sa fille, expatriée à Bucarest.

Jack Nicholson, âgé de 80 ans, serait un fan du film original et aurait donc donné son accord pour sa participation. Le studio Paramount aurait racheté les droits de l'adaptation et, aux côtés de Nicholson dans la peau du Wilfried à la sauce hollywoodienne, l'actrice Kristen Wiig aurait été sélectionné pour incarner la fille pressée. Dans le film d'origine, ces deux rôles étaient respectivement tenus par Peter Simonischek et Sandra Hüller.