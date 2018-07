Ivanka Trump a décidé d'arrêter sa marque pour se consacrer à sa mission politique à la Maison Blanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La fin prématurée de l'entreprise d'Ivanka Trump entraîne malheureusement le licenciement de 18 personnes qu'elle employait depuis 2014. La marque avait été accusée de plagiat par des créateurs de mode. PETA et des associations pour le droit des animaux avaient accusé l'entreprise d'Ivanka Trump d'utiliser de la fourrure de lapin dans certains produits commercialisés.

Ivanka Trump tourne donc la page de sa carrière de femmes d'affaires pour se consacrer entièrement à la politique et à sa mission de conseillère. La fille de Donald Trump s'est confiée à l'AFP sur cette décision.

La fille de Donald Trump occupe la fonction de conseillère à la Maison Blanche et ne peut pas continuer à poursuivre cette double activité indéfiniment sous peine de voir ressurgir des soupçons de conflits d'intérêt.

La fille de Donald Trump a décidé de prendre une décision radicale. Ivanka Trump va fermer la société de vêtements, de chaussures et d'accessoires, lancée par ses soins il y a quelques années.

