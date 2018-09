Italie : un homme condamné pour avoir rédigé de faux avis sur TripAdvisor

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

« Selon nous, ce jugement marque un tournant pour internet », s'est félicité l'entreprise sur son site. « La rédaction d'avis fictifs a toujours été contraire à la loi dans de nombreuses juridictions, notamment en vertu de la directive de l'UE sur les pratiques commerciales déloyales, ainsi que de nombreuses législations nationales relatives à la protection des consommateurs, à la fraude et à la publicité mensongère. Cependant, c'est la première fois que nous avons vu les lois s'appliquer jusqu'à l'obtention d'une condamnation ».

Le suspect, qui avait été signalé à la société par d'autres utilisateurs du site, proposait à divers établissements de rédiger de faux avis positifs sur leur page TripAdvisor afin d'être mieux référencés. Au total, l'individu avait proposé ses services « plus de 1 000 fois », selon l'entreprise. Une fraude qui peut se révéler juteuse, alors que le site d'avis touristiques compte plusieurs centaines de millions de visiteurs uniques chaque mois. En réaction, TripAdvisor avait décidé de pénaliser les établissements bénéficiant de faux avis, rendant leur visibilité moins importante sur le site.

L'Italie ne plaisante pas avec le tourisme. Pour cette raison, un individu qui proposait à des restaurants d'écrire de faux avis sur TripAdvisor a été condamné à neuf mois de prison ferme par le tribunal pénal de Lecce, dans le sud du pays, a fait savoir mercredi 12 septembre l'entreprise américaine sur son site , rapporte Euronews . Une peine assortie de 8 000 euros de dommages et intérêts.

