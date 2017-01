ISS : l'astronaute Thomas Pesquet effectue sa première sortie dans l'espace

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

CAN-2017: la plus pimentée de l'histoire '

[VIDEO] Territoires d'Infos/L'Indépendant reçoivent Pascal Cherki, député PS de Paris et porte-parole de Benoit Hamon

La première phase de l'opération a déjà été menée par le bras robotisé de la station, et lors d'une précédente sortie spatiale par deux autres membres de l'équipage en début d'année : les astronautes américains Shane Kimbrough et Peggy Whitson.

Accompagné de l'astronaute américain Shane Kimbrough, le Français Thomas Pesquet vient d'effectuer ce vendredi 13 janvier sa première sortie dans l'espace, et devrait rester au moins six heures à l'extérieur de la Station spatiale internationale. La mission des deux astronautes consiste à mettre en place de nouvelles batteries lithium-ion, qui, à titre de comparaison, mesurent la taille d'un réfrigérateur.

