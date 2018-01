Israël : découverte du plus vieux fossile d’Homo sapiens hors d’Afrique

L’histoire de l’Homo sapiens va-elle devoir être revisitée ? Un fragment de mâchoire portant sept dents a été exhumé dans une caverne en Israël, non loin de Misliya, sur le mont Carmel. Il correspondrait aux restes les plus anciens que l'on connaisse de l'Homo sapiens en dehors du continent africain.

La grotte avait été repérée en 2001, mais les chercheurs ont souhaité prendre leur temps pour analyser les découvertes et les replacer dans leur contexte archéologique.

Le fossile (un fragment de maxillaire supérieur gauche et les dents associées) aurait environ 180 000 ans, alors que sa dentition correspondait bien à celle d’un Homo sapiens, et non d’un homme du Neandertal.

"Cela double presque l’ancienneté de ces premières migrations hors d’Afrique", indique l’anthropologue Israël Hershkovitz, cité par Le Monde. "Les périodes d’interaction avec les autres représentants du genre Homo qui étaient déjà hors d’Afrique ont été bien plus longues qu’on le croyait". L’idée que nos ancêtres se sont installés hors d'Afrique si tôt remet en cause nos connaissances sur l'évolution de notre espèce. Des lames, d’autres instruments en pierre, des foyers et des ossements carbonisés d’animaux ont également été retrouvés sur les lieux.