L'iPhone X en rupture de stock dès sa sortie ?

Applemaniaques, il va falloir vous y faire : il est bien probable que vous ne puissiez pas mettre la maison sur le précieux iPhone X lors de sa sortie, le 3 novembre prochain. D'après un article de RTL, qui cite l'analyste Ming-Chi Kuo de KGI Securities - l'un des mieux renseignés sur Apple - les stocks du dernier bijou de la marque à la pomme (qui devrait être vendu au minimum à 1159€) seront limités à moins de 3 millions d'exemplaires lors de son lancement dans 57 pays.

Presque une goutte d'eau devant les 13 millions d'iPhones 6S écoulés en 2015 lors du week-end de sortie.

Fait assez étonnant, cette rareté ne serait pas liée à une quelconque politique commerciale d'Apple mais bien à un problème de production. Moins de 10.000 iPhone X seraient ainsi livrés quotidiennement par les sous-traitants du géant de Cupertino. En revanche, le mastodonte américain compte bien redresser la barre rapidement pour honorer ses commandes à Noël, une période évidemment riche en vente.

Enfin, si les aficionados sont évidemment déjà au courant, sachez que les précommandes de l'iPhone X vont débuter dans quelques jours, le 27 octobre à partir de 9h01 très précisément, sur le site d'Apple, et une heure plus tard chez les opérateurs et revendeurs agréés.