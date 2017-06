iPhone : iOS 11 va intégrer un "mode voiture" pour ne pas distraire les conducteurs

À l'occasion de la WWDC (Worldwide Developers Conference) à San Jose, en Californie, Apple a présenté la prochaine mise à jour de son système d'exploitation, iOS 11. Parmi les nombreuses nouveautés qui seront disponibles à l'automne grâce à cette mise à jour, la marque à la pomme va intégrer une fonction inédite, baptisée "Do Not Disturb While Driving" ("Ne pas déranger pendant la conduite"). Il s'agira d'une fonctionnalité inspirée du désormais célèbre "mode avion".

Cette option réduit drastiquement les distractions en provenance de l'iPhone, en désactivant notamment toutes les notifications des messages, des jeux, et des applications. Ainsi, l’écran du smartphone reste noir et n'engendre aucun dérangement lors de la conduite.

"Il est uniquement question de garder les yeux sur la route. Vous n’avez pas besoin de réagir à ce genre de message quand vous conduisez. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une étape très importante pour la sécurité routière", a expliqué Craig Federighi, vice-président en charge de l’ingénierie logicielle chez Apple.