Infidélité : une Française sur trois aurait déjà trompé son conjoint

Par ailleurs, 46% des femmes interrogées évoquent un simple baiser sur la bouche, et 21% disent avoir déjà entretenu une relation extraconjugale (avec des rapports réguliers).

L'institut de sondage assure qu'il s'agit de "données fiables sur l'évolution et l'ampleur d'un phénomène longtemps tabou, qui fait encore l'objet d'un sentiment d'opprobre social plus fort que l'infidélité masculine".

D'après une récente enquête de l'Ifop, réalisée pour le nouveau site de rencontres extraconjugales Daylov, 33% des femmes interrogées disent avoir déjà eu au moins un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire habituel. Cette proportion était de 24% en 2001 et seulement de 10% en 1970. En 2016, le pourcentage d'hommes ayant avoué avoir été infidèles au moins une fois s'élevait à 49%.

