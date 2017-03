Indonésie : en visite officielle, le roi Salmane d'Arabie saoudite voyage avec 460 tonnes de bagages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Une vague géante surprend six personnes à Al Harhoura, une femme est décédée

Incendie à N’GOLONINA: Plus de 10 millions partis en fumé

En savoir plus

Pour l'occasion, le souverain s'est déplacé avec près de 460 tonnes de bagages et de matériel, dont des limousines Mercedes et des escalators pour la descente d’avion du roi.

Le roi Salmane a commencé plus tôt dans la semaine une tournée de trois semaines en Asie avec la Malaisie. Il se rendra par la suite au Japon, en Chine et aux Maldives.

Le roi Salmane effectue cette semaine la première visite d’un monarque d’Arabie saoudite en Indonésie en 47 ans. Pour cette étape très importante de sa tournée mondiale, le roi a été accueilli à l’aéroport de Jakarta par le président indonésien Joko Widodo et une garde d’honneur.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres