"Un Indien dans la ville" : Mimi-Siku est maintenant greffier en région parisienne

Plus de vingt ans après le succès populaire du film "Un Indien dans la ville", l'acteur qui incarnait le rôle de Mimi-Siku, Ludwig Briand, a accordé un entretien au quotidien Ouest-France.

Aujourd'hui âgé de 35 ans, Ludwig Briand, qui incarnait le fils caché de Thierry Lhermitte et Miou-Miou, élevé en Amazonie, mène aujourd'hui une vie loin des plateaux de cinéma, est devenu greffier dans un tribunal d’Île-de-France, au service des majeurs protégés.

Malgré le succès du film "Un Indien dans la ville" et ses huit millions d'entrées, la carrière de l'adolescent n'a pas décollé.

"J’ai fait quelques tournages, notamment dans la série Un et un font six. Puis j’ai arrêté les castings pour me consacrer à mes études (…) Je n'ai aucun regret, j'adore ce que je fais, je travaille pour l’intérêt général", explique-t-il.