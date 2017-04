L'incroyable fiasco d'un festival de luxe qui tourne au cauchemar

Ce devaient être le rendez-vous du luxe et de la musique. C'est au final un fiasco gigantesque. Le Fyre Music Festival promettait à ses participants le nec plus ultra en matière de luxe, sous le chaud soleil des Bahamas.

Un petit coin de paradis à payer au prix fort puisque les packages étaient vendus jusqu'à 12.000 dollars

Les organisateurs avaient vanté dans leur communiqué de presse "une expérience unique dans une vie avec deux week-ends de musique, de culture, d'art et de gastronomie, les artistes les plus en vue, les eaux les plus belles au monde, les yachts, les jet-skis". Des starlettes américaines à la mode avaient été judicieusement choisies pour faire la promotion de l'événement sur les vidéos de présentation. Côté musique, Major Lazer, Blink 182, Disclosure ou encore Rae Sremmurd devaient s'y produire.

Mais en arrivant sur place, c'est la douche froide. Les participants ont découvert sur place des tentes utilitaires en plastique blanc sur le sable, et des sandwiches au fromage sans fioriture.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@trev4president) 28 avril 2017

"Le Fyre Festival est un désastre complet. Chaos total. Aucune organisation. Personne ne sait où aller. Il n'y a pas de villas, juste un village de tentes" a ainsi condamné un participant sur Twitter.

Expectation v. Reality for the biggest scamming festival in the 21st Century #FyreFestival@WNFIV @FyreFraud pic.twitter.com/75SZb6iDdm — Alex Sanchez (@AXELSCYTHE) 28 avril 2017

Devant ce fiasco, de nombreux vacanciers ont pris la décision de rentrer chez eux. Problème, aucun vol n'était disponible…et l'attente a été longue. Les organisateurs ont publié vendredi un message sur le site internet du festival, annonçant qu'il était "reporté" et demandant aux gens de faire preuve de "patience". Et de se justifier : "Du fait de circonstances hors de notre contrôle, l'infrastructure physique n'a pas été installée à temps et nous sommes incapables de mettre en œuvre notre vision en toute sécurité et pour le plaisir de nos participants".