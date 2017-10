Une immense grotte découverte sur la Lune

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En juin, le Japon a annoncé son intention d'envoyer un astronaute sur la Lune vers 2030. Une première pour le pays, puisque jusqu'ici ses astronautes se sont limités à des séjours sur la Station spatiale internationale (ISS). Le projet consistera dans un premier temps à participer à une mission de la Nasa, visant à construire une station spatiale en orbite autour de la Lune en 2025. De son côté, les Etats-Unis veulent retourner sur la Lune, dans le cadre d'un programme de plus long terme visant à envoyer des astronautes sur Mars dans les années 2030, avec le concours d'autres agences spatiales.

Situé sous la zone des collines Marius, il pourrait protéger des astronautes des fortes variations de température et de dangereuses radiations auxquelles ils seraient exposés à la surface lunaire, a expliqué le scientifique, assurant que l'exploration de la grotte "fournira de plus amples détails".

Une immense cavité souterraine de 50 km de long a été découverte sur la Lune par des chercheurs de l'agence d'exploration spatiale japonaise (Jaxa). L'existence de cette grotte, supposée être un ancien tunnel de lave volcanique vieux de 3,5 milliards d'années et large de 100 mètres, a été confirmée par des données prises par la sonde japonaise d'observation lunaire SELENE.

