Ikea : elle finit avec son père en garde à vue pour avoir mal scanné un article

L'histoire se déroule à Strasbourg et est rapportée par RTL. Le premier octobre, Emilie, 21 ans, et son père se rendent à la célèbre enseigne suédoise Ikea. Après leurs courses, ils passent à la caisse automatique en libre-service. Faute grave. Au moment de scanner les articles, la jeune fille ne repère pas les codes-barres situés sous les couvercles de bocaux en verre qui étaient en fait vendus séparément des bocaux eux-mêmes.

Les deux protagonistes se font intercepter par un vigile qui contrôle les achats et découvre que plusieurs articles n'ont pas été payés. A ce moment, Emilie et son père s'excusent et proposent de payer la différence.

Le vigile les dirige alors vers l'accueil et contacte le directeur du magasin.

A ce moment, la situation s'envenime. Après avoir répété ce qui avait déjà été dit au vigile au directeur, ce dernier s'emballe et déclare à Emilie "C'est donc toi la voleuse!". Après avoir voulu rédiger une déposition de vol que le père d'Emilie a refusé de signer, le directeur du magasin Ikea contacte la police.

Les forces de l'ordre sur place, une policière leur dit : "On vous embarque pour vol à l'étalage organisé, on vient de mobiliser deux brigades". Cette dernière menacera même Emilie d'une décharge de son pistolet électrique si elle décide de s'enfuir relate RTL. Ils sont donc emmenés au commissariat et placés en garde à vue "pour 24 à 48 heures" dans des cellules séparées. Par chance, une policière qui n'avait pas participé à l'intervention s'est interrogé sur le motif de leur présence et, choquée par le récit que fait Emilie, décide de les libérer.

La jeune fille relatera sa mésaventure sur Twitter et cette dernière deviendra virale en scandalisant des centaines d'internautes. Les réactions s'enchainent jusqu'à forcer Ikea France à réagir dans un tweet annonçant le retrait de la plainte : " IKEA France a été informée d'un incident survenu le 1er octobre dans l'un de ses magasins. Nous privilégions toujours le dialogue et regrettons sincèrement cette situation. Nous nous engageons à retirer notre plainte et nous présentons nos excuses".