Hyperloop : les premières photos du train du futur

En enlevant l'air des tubes, les capsules peuvent circuler à des vitesses importantes, privées de la friction de l'air. Le train pourra ainsi traverser la France du nord au sud en un peu plus d'une heure.

Les démonstrations publiques auront lieu dans quelques semaines et seront présentées, par la suite, à Dubaï où pourrait bien s'installer le premier réseau Hyperloop du monde.

Un peu plus près de la réalité. Le projet Hyperloop, sorte de train futuriste, continue d'avancer à grands pas. La société, fondée par Elon Musk, vient de dévoiler les premières images du prototype de test, installé dans le désert du Nevada. Il s'agit d'un tube aérien, long de 500 mètres, pour 3,3 mètres de diamètres. L'idée est donc de faire circuler un train, à l'intérieur. Le projet final permettra d'obtenir une vitesse de 1000 km/h.

