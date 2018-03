L'hymne nationale allemande jugée sexiste par une secrétaire d'Etat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une proposition qui a du mal à trouver un écho auprès des conservateurs. La vice-présidente de la CDU, Julia Klöckner a déclaré sur Twitter : "J'aurais pensé à d'autres thèmes plus importants pour les femmes que de changer l'hymne national". La secrétaire générale du parti a elle déclaré qu'elle était "une femme émancipée" qui ne s'est "jamais sentie exclue par cet hymne". Angela Merkel par la voix de son porte-parole s'est dit "très satisfaite de l'hymne actuel".

La secrétaire d'Etat s'appuie sur l'exemple canadien, le pays ayant modifié en février son chant "Oh Canada" au nom justement de l'égalité des sexes et pose la question "Pourquoi ne pourrions-nous pas "dé-genrer" notre hymne national? " dans une lettre interne rédigée en amont de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars comme le rapporte le journal Bild.

Plus loin elle pointe le mot "fraternellement" pour le remplacer par "courageusement" comme le rapporte franceinfo.

Plus précisément la secrétaire d'Etat à la Condition féminine Kristin Rose-Möhring souhaite d'abord modifier dans l'hymne le mot "Vaterland" qui signifie "Père patrie" et propose de le remplacer par "Heimatland", mot sans connotation de genre.

