"Vous humiliez la France", "protocole de la bavure" contre des migrants à Calais : Yann Moix accuse Emmanuel Macron dans une tribune (et en vidéo)

Yann Moix a trempé sa plume dans le vitriol pour interpeller Emmanuel Macron. Dans une tribune publiée ce dimanche dans Libération, l’écrivain a violemment fustigé la politique migratoire du chef de l’Etat.

"J’affirme, Monsieur le président, que des fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la ­détresse et le dénuement", a-t-il condamné dans sa lettre. "Je l’ai vu et je l’ai filmé" martèle-t-il, évoquant "des actes de barbarie", "des atteintes aux droits fondamentaux de la personne.

Le chroniqueur de l’émission "On n’est pas couché" condamne l’instauration d’un protocole de la bavure. "Quand un policier, individuellement, dépasse les bornes, on appelle cela une bavure. Quand des brigades entières, groupées, dépassent les bornes, on appelle cela un protocole. Vous avez instauré à Calais, monsieur le Président, un protocole de la bavure".

L’écrivain poursuit : "Ces actes de barbarie, soit vous les ­connaissiez et vous êtes indigne de votre fonction ; soit vous les ignoriez et vous êtes indigne de votre fonction". Monsieur le Président de la République, chaque jour, vous humiliez la France en humiliant les exilés".

En conclusion, la plume de Yann Moix se fait aussi enflammée que grandiloquente : "Vous pouvez porter plainte contre moi pour ­diffamation ; la postérité portera plainte ­contre vous pour infamie."