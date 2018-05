Hugo, ce jeune Français qui vient de valider sa thèse… à 17 ans

Alors que l’actualité est dominée par les grèves, les violences, il est parfois bon d’évoquer des nouvelles un peu moins anxiogènes. Voici donc l’histoire d’Hugo Sbai, né en région parisienne, passionné de voyages et le sport. Un jeune homme comme les autres, peut-être, mais surtout brillant. Très brillant. A 17 ans, Hugo est le plus jeune doctorant de l'université de Lille. Il a terminé sa thèse, qu'il a présentée en avril dernier. Le jeune homme a l’habitude de brûler les étapes : il a fait le CP et le CE1 la même année, puis a sauté 5 classes, avant d'obtenir son bac à l'âge de 12 ans (mention très bien, évidemment).

Il est ensuite parti étudier à Polytechnique à Lausanne,

Cerise sur le gâteau de ce portrait élogieux, le garçon semble plein d’humilité. "Je n'ai jamais fait de test de Q.I. , ou autre chose de ce genre. Tout est question de méthode" a-t-il indiqué à France Bleu. Prochaine étape pour le brillant jeune homme : Oxford, où il va préparer une nouvelle thèse dans un laboratoire dédié à la cybersécurité.

Hugo ne sait pas encore ce qu’il fera plus tard. Peut-être prof, peut-être avocat… Ah oui, car lorsqu’il était en Suisse, il a aussi passé un master de droit à la Sorbonne à Paris, en le préparant à distance. Not bad…