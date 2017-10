Hôtels de luxes, escalier doré et tapis importés : la fastueuse visite du roi d'Arabie saoudite en Russie

Un roi reçu en fanfare… et tout en modestie. Depuis mercredi et pendant quatre jours, la Russie accueille le roi Salman d'Arabie saoudite, pour ce qui constitue la première visite d'un monarque saoudien dans ce pays. Un déplacement riche symboles et en gros contrats. Pour la venue du dirigeant royal, âgée de 81 ans, la délégation saoudienne a vu les choses en grand, comme le rapporte un article de Bloomberg.

1500 personnes voyagent avec le roi Salman, et deux hôtels de luxe ont été réservés : le Ritz Carlton et le Four Seasons.

Afin de faire de la place pour cette prestigieuse délégation, les établissements ont d'ailleurs demandé à certains clients d'annuler leur réservation et ont fait déménager des personnes qui y résident de façon permanente. Des membres de l'entourage royal ont même remplacé le personnel de l'hôtel, car "ils savent exactement comment le café doit être servi".

Comptez d'ailleurs trois millions de dollars pour réserver entièrement ces deux hôtels… sans compter les services supplémentaires et les repas. Des repas pour certains membres du petit personnel, mais qui ne suffissent pas. Un avion fait ainsi des allers retours quotidiens entre Ryad et Moscou pour acheminer des centaines de kilos de nourriture et d'autres provisions. Autre lubie : le roi a apporté avec lui ses propres tapis…et un escalier doré. Il l'a d'ailleurs utilisé pour sortir de son avion, malgré un problème technique.