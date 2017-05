Homophobie dans TPMP : Cyril Hanouna réagit aux accusations

La nouvelle émission de Cyril Hanouna, Radio Baba, a déjà créé une polémique. Le 18 mai 2017, après Touche pas à mon poste, l'animateur de C8 a reçu des appels téléphoniques faisant suite à une annonce fictive postée sur un site de rencontres. Il avait alors prix une voix maniérée et a piégé de jeunes homosexuels au téléphone. Ses interlocuteurs, qui sans savoir qu'ils étaient à l'antenne, ont tenu des propos sexuels très crus. Les internautes se sont dits "choqués", accusant l'animateur de véhiculer l'homophobie et le CSA a été alerté.

En outre, l'association Le Refuge – qui aide et accompagne les victimes d'homophobie – a porté plainte après cette séquence polémique.

"Ça m'a blessé"

Le lendemain, Cyril Hanouna s'est exprimé en direct et a déclaré qu'il ne voulait pas "choquer les gens ou blesser certaines personnes". "C'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout", a-t-il affirmé. "Je vous le dis à chaque fois, s'il y a certaines personnes qui se sont plaintes ça veut dire que ça a dû les blesser et que mine de rien on a commis une erreur quelque part", a-t-il déclaré.

En même temps, il a confié avoir lui-même été blessé. "Il y a des beaucoup de gens qui m'ont traité d'homophobe alors que, vous me connaissez, c'est vraiment tout ce que je combats dans cette émission". "Ça m'a blessé", a-t-il indiqué. "L'homophobie, la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme, la misogynie, c'est tout ce que je combats dans cette émission depuis des années. C'est contre mes valeurs, c'est à l'opposé de ce qu'est Touche pas à mon poste, qui est une émission où je veux que tout le monde se rejoigne, que ce soit une émission de vivre ensemble", a-t-il avoué.

Les associations sont à cran

En outre, Cyril Hanouna a appelé Joël Deumier, président de SOS Homophobie. "Vous avez moqué un homosexuel parce qu'il est maniéré et effémine. Vous avez une responsabilité particulière en tant qu'animateur très écouté. Ça contribue à nourrir l'homophobie dans le pays, et incite les gens à être homophobe. L'homophobie, ça ne commence pas au meurtre, mais à un simple regard ou de simples propos. Vous légitimez la montée de l'homophobie dans le pays. Il y a un stéréotype qu'on cherche à déconstruire et votre émission d'hier est un véritable pas en arrière. Le canular est profondément homophobe. Vous devez en prendre conscience", a fustigé Joël Deumier.

Alexandre Marcel, porte parole de Stop Homophobie, lui aussi invité à s'entretenir avec la vedette de C8, s'est montré plus mesuré que Joël Deumier. "Les mauvaises rencontres en ligne ça existe depuis toujours, et votre sketch d'hier en est un peu un symbole. Il faut savoir qu'il y a eu des victimes ou des tués suite à des rencontres en ligne. Je ne dis pas qu'il est dangereux de venir dans votre émission, mais vous avez des lacunes d'information sur l'homophobie et je propose de travailler ça ensemble, de venir faire une formation collective. Évidement, vous n'êtes pas homophobe, mais vous ne connaissez pas la réalité de ce que vivent les LGBT", a-t-il déclaré. "J'aimerais vraiment vous apprendre des choses, si vous voulez m'inviter. Mais vous êtes victime du fait que tous les médias français ne s'occupent pas de la réalité de l'homophobie et n'éduquent pas les Français", a-t-il ajouté.