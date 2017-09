Un homme se jette dans la fournaise du Burning Man et meurt devant les festivaliers

Le festival rassemble chaque année des milliers de personnes dans le désert du Nevada aux Etats-Unis. Et chaque année se ressemble avec son lot de comas, overdoses et autres. Mais l'édition 2017 s'affirme comme un grand cru en la matière, grâce à l'acte inexplicable d'un jeune américain. Celui-çi s'est illustré en fonçant dans le brasier infernal de l'effigie enflammée, sans que les services de sécurité puissent l'intercepter. Trébuchant dans cette mer de braises, il ne s'est pas relevé. Il n'a pu être sauvé rapidement à cause du danger d'effondrement de la structure en bois.

Il est mort de ses brûlures dans un hôpital de Sacramento après avoir été évacué en urgence en hélicoptère.

Des centaines de témoins horrifiés ont assisté au "suicide" de ce jeune homme. Les images que Paris Match s'est procuré donnent une idée du choc que la scène a pu représenter pour eux (images à ne pas mettre entre toutes les mains).